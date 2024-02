Stiri pe aceeasi tema

- Președintele organizației județene Brașov a PSD, Senatorul Marius Dunca, analizeaza datele statistice furnizate de Ministerul Muncii cu privire la piața muncii din anul 2023. Dunca subliniaza faptul ca Romania inregistreaza cel mai mare numar de salariați din ultimii 20 ani, precum și o evoluție…

- Fostul președinte Donald Trump a șocat in weekend cu o postare ciudata pe rețelele sociale. El și-a intrebat fanii daca cred ca seamana cu Elvis Presley și spune ca de mulți ani oamenii fac aceasta comparație intre el și „The King”. Pe Truth Social și Instagram Trump a distribuit o fotografie cu jumatate…

- Olympus, unul dintre cei mai mari producatori de lactate din Romania, se implica in sprijinirea tinerelor talente, a performanței in ciclism și a incluziunii sociale prin sport, oferind suport financiar proiectului One Bike One Chance, derulat de FRZ Road Academy. FRZ Road Academy este cea mai cunoscuta…

- Probele scrise ale Simularii Examenului de evaluare naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a vor avea loc in zilele de 5 februarie 2024, la Limba și literatura romana și 6 februarie 2024, la Matematica. In județul Suceava sunt inscriși pentru a susține aceste probe 7022 elevi. Examenul va fi organizat…

- Investițiile masive din fonduri naționale și europene, masurile de combatere a evaziunii fiscale prin digitalizarea ANAF și reformarea aparatului bugetar sunt soluții importante susținute de Guvernul Romaniei pentru menținerea stabilitații macroeconomice și reducerea deficitului bugetar, a subliniat…

- Centrala termica pe biomasa a Sucevei gestionata de firma Bioenergy va folosi in viitorul apropiat pentru producerea de energie termica deșeurile produse de municipalitate. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu care a precizat ca a avut o discuție pe aceasta tema cu acționariatul din Austria al…