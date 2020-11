Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele organizate cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei la Alba Iulia, oras care in 1 Decembrie ar urma, daca situatia epidemiologica o va permite, sa iasa din carantina, vor fi transmise online, ele neavand loc cu public, potrivit informatiilor prezentate, vineri, intr-o conferinta comuna de presa,…

- Majoritatea evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei la Alba Iulia, oras care in 1 Decembrie ar urma, daca situatia epidemiologica o va permite, sa iasa din carantina, vor fi transmise online.

- Ziarul Unirea PROGRAMUL de 1 DECEMBRIE 2020, la Alba Iulia, de ZIUA NAȚIONALA a ROMANIEI: Ceremonie militara, concerte de muzica populara și vernisaje, transmise live PROGRAMUL de 1 DECEMBRIE 2020, la Alba Iulia, de ZIUA NAȚIONALA a ROMANIEI: Ceremonie militara, concerte de muzica populara și vernisaje,…

- In noua Hotarare prin care s-a dispus prelungiera starii de alerta au fost incluse și masuri speciale care vizeaza manifestarile dedicate zilei de 1 Decembrie. Autoritațile din Alba Iulia anunțasera deja ca ziua de 1 Decembrie la Alba Iulia nu va semana in acest an cu cele din anii trecuți, din cauza…

- Alba Iulia și județul Alba se confrunta cu o creștere ingrijoratoare a cazurilor noi de imbolnaviri cu noul virus SARS-COV-2, iar evoluția situației depinde acum de fiecare dintre noi și de modul in care ințelegem sa manifestam o conduita preventiva in comunitate. Vedem cu toții presiunea imensa de…

- Ziarul Unirea VIDEO| Gradinița de acasa pentru preșcolarii de la Gradinița cu PP Nr. 16 din Alba Iulia. Activitați online pe o platforma educaționala pentru grupa mare a „albinuțelor” Grupa mare „albinuțelor” de la Gradinița cu Program Prelungit Nr. 16 din Alba Iulia are clasa pe o platforma educaționala.…

- Ziarul Unirea FOTO| PERCHEZIȚII in Alba la persoane banuite ca ar fi comercializat online sute de marci și articole vestimentare ale unor branduri cunoscute Peste 250 de insemne ale unor marci protejate precum si articole vestimentare purtand insemnele unor marci celebre au fost ridicate de politistii…

- Directorul general al Filarmonicii "George Enescu", Andrei Dimitriu, a afirmat ca stagiunea 2020 - 2021 nu se va mai deschide miercuri si joi cu prezenta publicului in Sala mare a Ateneului Roman, programul urmand a fi respectat, iar concertele, transmise online. Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES…