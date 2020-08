Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 56 de ani se afla la pescuit alaturi de familie și prieteni in apropierea capitalei Teritoriul de Nord, Darwin, in momentul in care peștele a sarit in barca, conform comunicatului poliției. Citește și: Momente dramatice pe apa. Un pescar a scapat din falcile unui rechin…

- Un copil de 10 ani din Australia a supravietuit atacului unui rechin care l-a tras in apa direct din barca in care pescuia alaturi de tatal sau, in largul coastei Tasmaniei, scrie Mediafax, care preia Yahoo News.

- Un rechin a ”înșfacat” vineri un baiat de 10 ani dintr-o barca de pescuit în Australia, dar a reușit sa scape dupa ce tatal sau a sarit în ajutorul sau, au spus oficialii, relateaza Yahoo News. Baiatul a fost dus la spital în condiție stabila cu rani pe braț,…

- Autopsia cadavrului actriței Naya Rivera a relevat ca aceasta a murit inecata in lacul Piru, din California. Conform informațiilor oficiale, inecul a fost catalogat drept un accident, a informat CNN.Totodata, autoritațile au anunțat ca Naya Rivera nu a prezentat urme de droguri sau de alcool in organism,…

- • Doua plase tip setca m, insumand 800 m lungime, din care 500 m plasa plurifilament si 300 m plasa monofilament, au fost ridicate in vederea confiscarii de catre jandarmi! ! Aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, pe raza localitatii Galicea, echipajul de jandarmerie a observat la aproximativ…

- Printul Harry planuia de mult timp sa abandoneze familia regala. Cel putin asta este una dintre informatiile-bomba incluse in multa asteptata biografie Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family, care urmeaza sa fie lansata pe 11 august.

- Adolescenta din Turnu Magurele, data disparuta. Poliția cere ajutorul populației pentru gasirea ei in Eveniment / on 29/05/2020 at 10:02 / Poliția Teleorman cere ajutorul populației pentru depistarea unei adolescente in varsta de 16 ani, din Turnu Magurele, care a plecat voluntar de acasa la luni,…

- Cu feciorii, la pescuit. Președintele țarii, Igor Dodon, a publicat imagini video de la pescui. "Am avut și o intrecere: cine prinde cei mai puțini pești, face cele mai multe flotari. A invins Bogdan, feciorul mijlociu ..., iar noi cu Vlad - cateva zeci de flotari)" , a scris președintele țarii.