In seara de vineri romanii vor putea vedea cu ochiul liber un șir de sateliți Starlink de la compania SpaceX traversand cerul. Ei vor putea fi observați in seara de vineri, intre orele 22:58 și 23:06, dupa cum arata Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. „In seara de vineri, 4 iunie, se poate vedea cu ochiul liber un sirag de sateliti Starlink”, arata o postare de Facebook a paginii muzeului. „Satelitii incep sa se vada de la ora 22,58, inspre nord-vest, si dispar in umbra Pamantului la 23,06, inspre est, cand inca sunt sus pe cer. Daca priviti inspre nord, satelitii vor aparea din stanga.…