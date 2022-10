Evanghelia de Duminică: Mila născătoare de viață ce pornește de la Hristos Domnul Duminica a 20-a dupa Rusalii (Invierea fiului vaduvei din Nain) Luca 7, 11-16 In vremea aceea S-a dus Iisus intr-o cetate numita Nain si impreuna cu El mergeau ucenicii Lui si multime mare. Iar cand S-a apropiat de poarta cetatii, iata scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, si ea era vaduva, iar multime mare din cetate era cu ea. Si, vazand-o Domnul, I s-a facut mila de ea si i-a zis: Nu plange! Atunci, apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Si a zis: Tinere, tie iti zic, scoala-te! Iar cel ce fusese mort s-a ridicat si a inceput sa vorbeasca, iar Iisus l-a… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

