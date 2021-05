Stiri pe aceeasi tema

- ASTAZI| Evaluare Naționala 2021: Elevii de clasa a IV-a susțin prima proba, la Limba și literatura romana ASTAZI| Evaluare Naționala 2021: Elevii de clasa a IV-a susțin prima proba, la Limba și literatura romana Astazi, 18 mai, incepe Evaluarea Naționala 2021 pentru elevii claselor a IV-a, astfel școlarii…

- Elevii de clasa a VI-a sustin, joi, proba de Matematica si stiintele naturii a Evaluatii Nationale, dupa ce cu o zi in urma au dat examenul de Limba si comunicare. Proba are loc cu prezenta fizica, fiind asteptati peste 181.000 de elevi, indiferent de rata de incidenta din localitati.

- Ministerul Educației va pune la dispoziția elevilor de clasa a VIII-a cate 2 seturi de antrenament pe saptamana pentru a se pregati pentru Evaluarea Naționala 2021, potrivit surselor Edupedu.ro. Concret, Ministerul va publica incepand din 17 mai doua teste la Limba și literatura romana, doua teste la…

- Miercuri, 12 mai, va fi prima proba de Evaluare Naționala 2021 pentru clasa a VI-a. A doua este programata joi, 13 mai. Saptamana viitoare vor fi testarile pentru clasa a IV-a. Dupa cum a anunțat ministrul Educației, probele vor fi susținute cu prezența fizica a elevilor la acestea și respectarea normelor…

- Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași spun caacesta este cel mai bun procent de promovabilitate comparativ cu simularile naționale din anii școlari trecuți (51.38% in 2019, 46.35% – 2018, 50.34%-2017). In anul școlar trecut, simularea naționala nu a avut loc, din cauza starii de urgența…

- Elevii de clasa a VIII-a au susținut proba la matematica de la simularea examenului de evaluare naționala 2021. Simularea a inceput la ora 09.00, iar elevii au avut la dispoziție doua ore pentru a rezolva subiectele.

- Sesiunea de simulare a examenului de Evaluare Naționala 2021 pentru elevii de clasa a VIII-a continua marți, 30 martie, cu proba la Matematica. Rezultatele le vor fi comunicate in 16 aprilie. In acest an, subiectele primite la simulare și examen sunt sub forma testelor PISA – broșuri cu 10 pagini su…

- Simulare Evaluare Naționala 2021: Elevii de clasa a VIII-a susțin prima proba ASTAZI, la Limba Romana Simulare Evaluare Naționala 2021: Elevii de clasa a VIII-a susțin prima proba ASTAZI, la Limba Romana Incepand de astazi, 29 martie 2021, elevii claselor a VIII-a vor susține probele scrise in cadrul…