Șase palestinieni, inclusiv un fost lider militar, au reușit sa evadeze, luni, 6 septembrie, la orele dimineții, dintr-o inchisoare aflata in nordul Israelului. Este o evadare spectaculoasa care provoaca agitație in Israel. Șase prizonieri palestinieni, inclusiv un fost lider al aripii armate a mișcarii politice naționaliste Fatah, au scapat luni, inainte de rasaritul soarelui, dintr-o […]