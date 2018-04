Eurostat: Romania are printre cele mai multe fete care studiaza in IT Peste 1,3 milioane de cetateni ai UE erau inscrisi in 2016 la cursuri de tehnologia informatiei si comunicatiilor (ICT), dar femeile erau o minoritate, reprezentand doar unul din sase studenti ICT (16,7%), arata datele publicate miercuri de Oficiul european de statistica (Eurostat).



In randul statelor membre UE, peste un sfert din cei inscrisi in 2016 la cursuri de tehnologia informatiei si comunicatiilor erau femei in Bulgaria (33%), Romania (31%), Grecia si Suedia (ambele cu 29%) si Cipru (26%), in timp ce procentul de studente ICT era de sub 10% in Olanda (6%), Belgia (8%) si Luxemburg… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

