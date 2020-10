Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea impozitelor in PIB s-a situat anul trecut la 41,1% la nivelul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, in usoara scadere comparativ cu 2018 (41,2%), arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), noteaza Agerpres. Ponderea impozitelor in PIB variaza semnificativ…

- Conform noului sondaj Eurobarometru standard publicat vineri, Romania se afla in topul statelor membre, dupa Irlanda (71%), dar la egalitate cu Ungaria si Polonia, in ceea ce priveste procentul respondentilor multumiti de masurile luate de institutiile Uniunii Europene pentru combaterea pandemiei…

- Peste un sfert din populatie era supusa anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala in sapte state membre ale Uniunii Europene: Bulgaria (32,5%), Romania (31,2%), Grecia (30%), Italia si Letonia (ambele cu 27,3%, pentru Italia datele sunt din 2018), Lituania (26,3%) si Spania (25,3%), arata…

- Peste un sfert din populatie era supusa anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala in sapte state membre ale Uniunii Europene: Bulgaria (32,5%), Romania (31,2%), Grecia (30%), Italia si Letonia (ambele cu 27,3%, pentru Italia datele sunt din 2018), Lituania (26,3%) si Spania (25,3%), arata…

- Romania are una din cele mai scazute rate de vaccinare antigripala in randul persoanelor varstnice,din Europa. Vaccinarea impotriva gripei este recomandata de medici ca cea mai eficienta metoda de a obține protecție la contactul cu virusul, dar Romania figureaza la nivel european cu una din cele mai…

- Cea mai scazuta rata de vaccinare din Uniunea Europeana impotriva gripei in randul persoanelor de 65 de ani si peste s-a inregistrat in 2018 in Letonia, Estonia, Slovacia, Slovenia, Lituania si Romania, fata de o medie de aproximativ 41% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate marti de…

- Cea mai scazuta rata de vaccinare din Uniunea Europeana impotriva gripei in randul persoanelor de 65 de ani si peste s-a inregistrat in 2018 in Letonia, Estonia, Slovacia, Slovenia, Lituania si Romania, fata de o medie de aproximativ 41% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate marti de Oficiul…

- Datele publicate astazi de Oficiul European de Statistica (Eurostat) arata ca cea mai scazuta rata de vaccinare din UE impotriva gripei in randul persoanelor de 65 de ani si peste s-a inregistrat in 2018 in Letonia, Estonia, Slovacia, Slovenia, Lituania si Romania, fata de o medie de aproximativ 41%…