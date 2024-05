Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a declarat marți ca alianța cu PSD ar trebui sa continue și dupa 2024 deoarece Romania are nevoie de stabilitate. Rareș Bogdan a afirmat ca alegerile locale și cele europarlamentare nu sunt chestiuni separate cum par, deoarece primarii au reușit…

- Președintele PNL Cluj și actual europarlamentar, Daniel Buda și-a depus recent candidatura pentru un nou mandat in Parlamentul European. Buda susține ca va reprezenta interesele Romaniei la nivel european și va lupta ca fermierii romani sa beneficieze de condiții echitabile și de subvenții egale cu…

- Formatiunile politice care vor sa isi trimita reprezentanti in Parlamentul European mai au la dispozitie doar ziua de miercuri pentru a depune la Biroul Electoral Central listele cu candidati.Potrivit calendarului electoral aprobat de Guvern, cel mai tarziu pana pe data de 10 aprilie, ora 24,00, se…

- Rezoluția privind returnarea Tezaurului Romaniei sechestrat in Rusia votata joi in Parlamentul European a fost inițiata de europarlamentarul Eugen Tomac (PPE). Deputatul european ne-a relatat cum a reușit sa aduca acest subiect pe agenda Legislativului si ce semnificație are documentul. Eugen Tomac…

- Viorel Cernauțeanu, șeful Poliției din Republica Moldova, a vorbit vineri seara, in exclusivitate la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi24, despre incercarea unor agitatori platiți de fugarul Ilan Șor sa ajunga la București, pentru a sprijini acțiunea de protest a partidului AUR, care s-a desfasurat…

- Presedintele PPE, Manfred Weber, a declarat marti, la Bucuresti, in conferinta de presa comuna cu presedintele PNL Nicolae Ciuca, ca Romania trebuie sa puna oameni competenti in Parlamentul European. ”Romania va decide pe 9 iunie daca veti avea o echipa puternica in Bruxelles sau isi va irosi voturile…

