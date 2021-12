Europa își distruge industria chimică Reprezentanți de varf ai industriei chimice europeane au avertizat ca eforturile UE de a inaspri reglementarea a peste 10.000 de substanțe ii amenința viitorul, in timp ce se lupta cu presiunea de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera. Consiliul European al Industriei Chimice (CEFIC) a luat masuri in cadrul unui plan amplu […] The post Europa iși distruge industria chimica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa olimpica a Romaniei are, joi, 25 noiembrie, emoții pentru David Popovici, nominalizat la Premiul Piotr Nurowski „Cel mai bun tanar sportiv european de vara” 2021. Reprezentanți ai celor 50 de Comitete Olimpice Naționale din Europa se afla la Samorin pentru Seminarul Asociației Comitetelor Olimpice…

- Zeci de mii de tone de haine noi sunt aruncate anual in deșertul chilian, formand un adevarat cimitir al modei din sezoanele trecute. Mormanul masiv de haine este format din articole de imbracaminte fabricate in general in China și Bangladesh, care merg catre magazinele din SUA, Europa și Asia. Atunci…

- Cauzele celei mai grave crize pentru industria auto din ultimul deceniu, produsa anul trecut, - lockdown, șomaj tehnic, probleme de aprovizionare - continua sa fie resimțite și sa aduca alte provocari pentru anii urmatori, scrie Daniel Anghel, Partener și lider industria auto, PwC Romania. Probabil…

- Comisarul european pentru locuri de munca si drepturi sociale, Nicolas Schmit, a avertizat cu privire la cresterea saraciei in Europa din cauza preturilor tot mai mari la energie electrica, transmite duminica dpa. Schmit a declarat pentru agentia de presa mentionata ca milioane de oameni din blocul…

- Industria de prelucrate a carnii din Olanda este o industrie de miliarde de euro. Muncitorii sezonieri angajați in abatoarele de acolo sunt insa platiți cu salarii mizere, cazați in condiții insalubre și concediați cand indraznesc sa ridice vocea ori sa-și ceara drepturile, scrie The Guardian, care…

- Industria carnii din Europa e o uriasa unitate de productie de miliarde de euro cu un milion de angajati, dar si un mediu de exploatare a lucratorilor straini, potrivit unei investigatii The Guardian.

- Cehia va solicita schimbari majore in planul UE pentru taierea emisiilor de carbon, pentru ca actuala propunere ar dauna industriei sale auto, un sector cheie al economiei, spune premierul Andrej Babis, conform Bloomberg.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata ca, in ciuda pandemiei, firmele s-au pregatit si s-au adaptat corespunzator pentru continuarea activitatilor economice in siguranta si incurajeaza Guvernul si mediul de afaceri sa mentina un dialog permanent, “mai constructiv si mai orientat spre rezultate”.…