- In luna martie a acestui an, Polestar, brandul de performanța al Volvo, a inceput producția modelului Polestar 2, un sedan electric ce vrea sa rivalizeze cu Tesla Model 3. Prima serie de sedanuri electrice Polestar 2 a sosit in Europa in aceasta vara, iar livrarile au inceput in august pentru clienții…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a anunțat ca țara se indreapta spre al doilea val de infectari cu coronavirus, conform BBC. Oficialul britanic a precizat ca a fost „inevitabil” ca Marea Britanie sa nu ajunga la un numar mare de cazuri de infectari.. “Nu vreau sa ajungem la masuri mai mare de…

- Pandemia de COVID-19 a atins in Europa un varf al „supramortalitatii” de 50% de decese de la sfarsitul lui martie si pana la inceputul lui mai, potrivit unor date ale Institutul National francez de Statistica si Studii Economice (INSEE), care arata ca Spania, Belgia si Italia au fost cele mai afectate,…

- Sony anunța lansarea in Europa a noii boxe wireless portabile SRS-LSR200, ce va fi disponibila incepand cu luna iulie in Marea Britanie, Germania, Austria și Elveția, iar din luna septembrie pe celelalte piețe europene in care este prezenta compania. Datorita noului model SRS-LSR200 utilizatorii pot…

- In 1975, Rod Stewart lansa piesa “Sailing” ca prim single de pe albumul “Atlantic Crossing”, al șaselea din cariera solo și primul inregistrat in Statele Unite. Pana atunci, el inregistrase doar in Marea Britanie. Melodia avea sa devina cel mai mare hit a lui Rod Stewart in Marea Britanie. Piesa genereaza…

- In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, conform informarii oferite de Grupul de Comunicare Strategica, 5.215 cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID 19 coronavirus : 1.885 in Italia, 561 in Spania, 117 in Franta, 2.330 in Germania, 129 in Marea Britanie,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizeaza cetatenii care calatoresc in Belgia ca tara noastra a fost inclusa in zona portocalie, iar autoritatile din regat pot stabili masuri si recomanda vigilenta crescuta.