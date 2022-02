”Euroins Romania Asigurare-Reasigurare SA, jucator din industria de asigurari din Romania, anunta noi rezultate pozitive in ceea ce priveste timpul necesar procesarii cererilor de despagubire si promptitudinea platii efective a dosarelor de dauna in care nu sunt inregistrate victime umane (accidente usoare). In trimestrul 4 2021, Euroins Romania a raportat oficial catre Autoritatea de Supraveghere Financiara ca a platit daunele in medie in mai putin de 7 zile (media de 6,8 zile). Comparativ, in trimestrul 2 2021, timpul mediu pentru plata daunelor auto a fost de 38 de zile, in timp ce in trimestrul…