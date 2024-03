Autoritatea pentru Supraveghere Financiara a lasat deoparte orice jena și protejeaza pe fața multinaționalele din asigurari. Reprezentanții Confederației Operatorilor de Transport Autorizați din Romania (COTAR) ne spun ca ASF emite adrese de interpretare a legii și a normelor in favoarea asiguratorilor, pentru procesele din instanța. Mai mult, dreptul de a inchiria o mașina intr-un dosar […] The post ASF o da pe fața. Protejeaza multinaționalele din asigurari first appeared on Ziarul National .