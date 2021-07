Spania s-a calificat in semifinale la EURO 2020, dupa ce a invins naționala Elvetiei, scor 3-1, la loviturile de departajare vineri, la Sankt Petersburg, in sferturile competitiei. La finalul celor 90 de minute de joc si a prelungirilor, scorul a fost 1-1. Ibericii au deschis rapid scorul. Jordi Alba a șutat in careul advers, dar mingea a fost deviata de Zakaria, in propria poarta. Acesta a fost al 10-lea autogol al acestei ediții de Campionat European, record absolut. He's back for more ???? #EURO2020 https://t.co/Vgsb2iclcM pic.twitter.com/Ukjuj0IpXU — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021…