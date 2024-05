Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza, luni, ca, din cauza vantului puternic, toate porturile de la malul Marii Negre au fost inchise. Constanța se afla pana la ora 20:00 sub avertizare cod galben de vant. Rafalele vor ajunge și la 65 de km/h. „Pe parcursul zilei…

