Trucul care te ajută să cureți rapid ouăle fierte de coajă Un truc simplu ne poate ajuta sa curațam rapid ouale fierte, care se numara printre cele mai consumate alimente in perioada Paștelui. Ouale fierte sunt foarte gustoase, insa mulți intampina dificultați in momentul in care trebuie sa le curețe de coaja. Din fericire, exista numeroase trucuri de mare ajutor in bucatarie, pe care merita sa le testam. Oul proaspat va fi intotdeauna greu de curațat de coaja, mai ales daca nu a fost fiert suficient. Inainte de toate, este important sa ne asiguram ca respectam timpul de fierbere, astfel incat oul sa nu ramana moale și sa devina greu de curațat. ou cu… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana la urma, alegerea depinde de preferințele personale. Iata cele doua variante:1. Cu partea de care tragi in spate: Unele persoane prefera sa așeze hartia igienica cu partea de care tragi in spate. Argumentul pentru aceasta metoda este ca astfel se reduce riscul de a rula prea multa hartie accidental.2.…

- Ouale fierte furnizeaza o mulțime de proteine, vitamine și minerale și aproape deloc carbohidrați. Un ou are 75 de calorii și este micul dejun perfect alaturi de cateva legume. Daca inca ai probleme in a le fierbe, iata cateva trucuri pentru cele mai bune oua fierte. Cum se fierb corect ouale In timp…

- Prezența acestor musafiri nedoriți este o problema cu care se confrunta foarte mulți, in special cei care locuiesc la casa. Cu toate ca rafturile magazinelor nu duc lipsa de produse create special pentru a-i ține la distanța, pot fi un real pericol pentru animalele de companie. Afla, din randurile de…

- Cu siguranța cel puțin o singura data in viața ne-am confruntat cu problema muștelor, gandacilor sau a țanțarilor in buctarie, mai ales atunci cand lasam geamurile deschise și ne trezim cu musafiri nepoftiți. Exista o metoda prin care poți scapa rapid de toate aceste insecte, fara sa te expui unor substanțe…

- Dupa ce a spus in trecut ca o vrea pe FCU Craiova in play-off, apoi pe Sepsi, Gigi Becali are acum o alta preferata: Hermannstadt. Dupa ce a vazut partida dintre Rapid și Hermannstadt, 2-0, Gigi Becali spunea ca nu-i vrea pe sibieni in play-off. Dar acum are o alta declarație, fiind sigur ca echipa…

- Obișnuința ne poate strica placerea de a experimenta lucrurile bune din viața. Un studiu publicat de The Guardian arata ca oamenii se bucura mai mult de experiențe placute daca le impart in „bucați mai mici”.

- In cazul in care ai cumparat branza, iar acest aliment ți se pare ca este mult prea sarata pentru preferințele tale, exista o metoda buna prin care ii poți schimba gustul. EI bine, acest truc te va scapa imediat de excesul de sare și rezultatul va fi un aliment perfect. Iata ce trbeuie sa faci daca…