EURO 2020 | Macedonia de Nord – Olanda 0-3. Batavii s-au calificat în optimi, cu maximum de puncte Reprezentativa de fotbal a Olandei a invins naționala Macedoniei de Nord, scor 3-0, luni, in ultima etapa a Grupei C de la EURO 2020, intr-un meci disputat la Amsterdam. Batavii s-au calificat la pas in optimile de finala, cu maximum de puncte. Aflați la prima lor prezența la un Campionat European, nord-macedonenii puteau deschide scorul in minutul 22, cand Trajkovski a nimerit bara din stanga porții adverse. ???????? North Macedonia to score in second half? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021 Olanda a marcat insa, pe contraatac prin Depay, care a inscris din interiorul careului.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

