EURO 2020 | Danemarca – Belgia 1-2. Christian Eriksen, ovaționat în minutul 11 Naționala de fotbal a Belgiei a invins Danemarca, scor 2-1, la Copenhaga, intr-un meci disputat joi, in cadrul Grupei B de la EURO 2020. Danemarca a deschis scorul in minutul 2. Poulsen a marcat al doilea cel mai rapid gol din istoria Euro. Golul i-a fost dedicat lui Christian Eriksen. ???????? Yussuf Poulsen's opener was the second-fastest goal in EURO history! ???????????? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021 In minutul 10, partida a fost intrerupta pentru ca toata lumea sa ovaționeze și sa scandeze numele lui Christian Eriksen. ❤️ "All of Denmark is with you, Christian." #EURO2020… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

