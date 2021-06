Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe restrictii de parcare au fost instituite in zona Arenei Nationale, in contextul desfasurarii meciurilor din cadrul Campionatului European de Fotbal Euro 2020, transmite Primaria Capitalei prin intermediul unui comunicat de presa. Restrictiile vor fi valabile pentru zilele in care au loc…

- Mai multe restrictii de parcare au fost instituite in zona Arenei Nationale, in contextul desfasurarii meciurilor din cadrul Campionatului European de Fotbal Euro 2020, transmite Primaria Capitalei prin intermediul unui comunicat de presa.

- București iese din scenariu roșu, incepand de azi, 3 mai. Decizia a fost luata de autoritați dupa o ședința care a avut loc chiar in prima zi de Paște. Capitala a inregistrat o incidența mai mica de 3 la mia de locuitori, timp de trei zile consecutiv, drept urmare, mai multe restricții vor fi ridicate.…

- Campania de vaccinare va avea o noua vedeta. Insuși șeful CNCAV, chipeșul medic militar Valeriu Gheorghița, va intra in randurile personalului medical care vaccineaza doritorii la maratonul anunțat in Capitala, intre 7 și 9 mai. Conform informațiilor obținute exclusiv de Sursa Zilei, chiar Valeriu Gheorghița,…

- Trofeul Campionatului European a ajuns la București, duminica, unde a fost inmanat ambasadorului EURO 2020 din Romania, Dorinel Munteanu. Trofeul a fost plimbat prin Capitala, iar turul s-a incheiat la Arena Naționala. Gica Popescu, consilier al Guvernului Romaniei pentru UEFA EURO 2020, a vorbit despre…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca, potrivit datelor centralizate duminica, indicele de infectare la nivelul municipiului Bucuresti este de 3,68 de cazuri la o mie de locuitori, el considerand ca este „foarte posibil” ca indicele de infectare sa scada sub 3,5 la mie zilele urmatoare, „poate…

- Ministerul de Interne anunța printr-un comunicat de presa ca va achiziționa 27 de perne pneumatice ce vor dota inspectoratele pentru situații de urgența din mai multe județe și Municipiul București. Pernele pneumatice sunt destinate salvarii persoanelor in cazul incendiilor sau a tentativelor de suicid.…

- Gabriela Firea, prim-vicepresedinte al PSD si fost primar general al Bucurestiului, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Botosani, ca isi doreste sa candideze in 2024 pentru un nou mandat la Primaria Capitalei, relateaza Agerpres. „Eu am un obiectiv exprimat si pot sa il spun si in fata dumneavoastra.…