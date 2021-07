Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista un pericol iminent de a scapa de sub control cresterea preturilor in Romania, este de parere Eugen Radulescu, seful Directiei de Stabilitate a Bancii Nationale a Romaniei (BNR), mentionand ca o mare parte a cresterii ratei inflatiei a fost cauta de majorarea preturilor la energie si gaze…

- Sistemul bancar se confrunta cu doua probleme structurale - o bancabilitate redusa si o pondere ridicata a creantelor bancilor fata de stat - iar acestea nu pot fi rezolvate decat intr-un termen ceva mai lung, este de parere Eugen Radulescu, seful Directiei de Stabilitate a Bancii Nationale a Romaniei…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna mai pana la 2,3%, de la 2% in luna aprilie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Ungaria (5,3%) Polonia (4,6%), Luxemburg (4%), Lituania (3,5%) si Romania (3,2%), arata datele publicate astazi de Eurostat.

- Romsilva – Parcul Natural Vinatori Neamt a ajuns pe harta Via Mariae, un renumit traseu international de pelerinaj ecumenic, ce formeaza o cruce pe harta Europei, strabatind Austria, Ungaria, Romania, Slovacia, Polonia, Croatia si Bosnia. In tara noastra, acesta se oprea la Sumuleu Ciuc, in judetul…

- Romania se afla pe penultimul loc in Uniunea Europeana in ce privește ponderea angajaților care lucreaza de acasa, cu un procent de 2,5% și se afla doar inaintea Bulgariei, in care procentul este de 1,2%. Alte state-membre cu o pondere mica a angajaților care lucreaza de acasa sunt Croația (3,1%) și…

- De la inceputul anului, inmatricularile de mașini diesel noi in UE au scazut cu 20%, iar la benzina scaderea a fost de 16%. De cealalta parte, inmatricularile de mașinile full-electrice creșterea a fost de 59%, arata datele Asociației Europene a Constructorilor de Autoturisme.In primele trei luni s-au…