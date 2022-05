Fratele primarului din Kiev a acordat un interviu emoționant pentru celebrul Piers Morgan. Wladimir Klitschko: “Rusia are nevoie de Ucraina, dar nu are nevoie de ucraineni“ “Rusia are nevoie de Ucraina, evident, dupa cum vedem, dar Rusia nu are nevoie de ucraineni. De aceea sunt uciși civili și sunt bombardate districte rezidențiale din orașe, cu bombe cu fosfor și cu dispersie, iar toate astea continua. Am fost in Bucha, am vazut cu ochii mei. Toți civilii uciși au fost torturați, cu mainile legate la spate, cu o impușcatura in cap. Au fost executați. (…) Lumea a subestimat agresiunea nebunului.…