Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane,Vasile Banescu, a precizat, luni, ca preoții comunitaților de etnie romana din Ucraina nu aparțin de Patriarhia Romana. ”Preoții comunitaților de etnie romana din Ucraina nu aparțin de Patriarhia Romana / Biserica Ortodoxa Romana, ci in mod majoritar de Biserica Ortodoxa Ucraineana ramasa in comuniune cu Biserica Ortodoxa Rusa”, a explicat purtatorul de cuvant. Potrivit acestuia, la nivel local, persista inca o ambiguitate privind structurile ecleziastice din Ucraina, care se va limpezi odata cu sfarșitul razboiului. In acest sens, Biserica Ortodoxa…