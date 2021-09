Este James Hewitt adevăratul tată al prințului Harry? Asemănarea dintre ei este izbitoare Prințul Harry, pe numele intreg Henry Charles Albert David, este al cincilea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii. Este fiul cel mic al Prințesei Diana. Iubitorii teoriilor conspiraționiste au discutat ani de zile despre faptul ca adevaratul tata al prințului ar fi James Hewitt. Acesta a fost instructorul de echitație al Dianei și amantul ei, timp de cinci ani. Unul dintre principalele argumente ale legaturii de rudenie intre Harry si James Hewitt este parul roșu al prințului. Alt argument este asemanarea mare dintre cei doi, potrivit site-ului Harper’s Bazaar . Relația dintre Diana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

