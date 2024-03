Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut de Vero Caliman (36 de ani), pe rețelele de socializare, iar Mirela Retegan, cea care a creat acest proiect, i-a scris un mesaj emoționant.„De peste 15 ani, fetița din mine s-a antrenat și a facut gimnastica artistica, pana cand a ajuns la Olimpiada. Acum este timpul sa se retraga,…

- Dana Budeanu a facut dezvaluiri intime din relatia dintre Monica Birladeanu si Valeriu Gheorghița in direct, la televizor. Creatoarea de moda i-a oferit actriței un avertisment, explicandu-i ca vecinii sai trimit mesaje text și poze ce ii privesc. „Spun tot ce faceti!” Ce crede Dana Budeanu despre relația…

- Nicoleta Nuca este una dintre cele mai frumoase și talentate artiste din Romania. Deși are succes in cariera și este implinita pe plan personal alaturi de partenerul ei, artista sufera de o boala neurologica ce-i afecteaza viața. Nicoleta a fost diagnosticata recent cu ADHD, boala ce-i afecteaza capacitatea…

- Eliza Natanticu a facut dezvaluiri ”picante” din casnicie! Fanii lor ii vad mereu cu zambetul pe buze și fericiți, motiv pentru care sunt curioși daca Eliza și Cosmin Natanticu se cearta vreodata, in momentele in care nu ii vede nimeni. Iata ce e intampla in intimitatea casniciei concurenților de Power…

- Cornel Pasat și Oana Roman au format unul dintre cele mai controversate cupluri. Cei doi au avut o relație de șapte ani, care s-a terminat in mod surprinzator. Dupa 17 ani, dansatorul a ieșit public și a vorbit despre relația lor și motivele care au dus la ruptura iremediabila. Cornel Pasat, despre…

- Marius Elisei a facut mai multe dezvaluiri incendiare la Xtra Night Show. Relația dintre el și Oana Roman a fost de lunga durata, de aproximativ zece ani, dar au decis sa se desparta in urma neințelegerilor.

- Gabriella Nastas și Kamara traiesc de ceva timp o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au fost mai intai buni prieteni, iar apoi au devenit iubiți. Iubita artistului a vorbit pentru prima oara despre relația cu acesta, dar și despre relația pe care o are cu fiul artistului, Leon.„Am oficializat relația…

- Andreea Antonescu a vorbit despre relația pe care o are cu cei doi tați ai fetițelor sale. Cum se ințelege artista cu aceștia, dar și ce spune despre o posibila impacare cu unul dintre ei. Cantareața a facut declarații exlcusive pentru Spynews.ro.