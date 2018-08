Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au doborat o drona in apropierea bazei aeriene ruse de la Hmeimim in Siria, a declarat un oficial rus, precizand ca aeronava a fost lansata de rebelii din provincia Idlib, informeaza agentia de stiri Tass.

- Teheranul va riposta in 'forta' la continuarea amenintarilor americane impotriva intereselor Iranului, a avertizat marti SUA seful Statului Major al fortelor armate iraniene, informeaza France Presse. 'Ei (americanii) vor primi o riposta puternica si ferma (...) in locurile unde se afla',…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat joi „fortele“ din Statele Unite „gata sa sacrifice relatiile ruso-americane“, la doua zile dupa summit-ul de la Helsinki cu omologul sau american, Donald Trump, extrem de criticat in tara sa din cauza pozitiei sale conciliante, relateaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat joi "fortele" din SUA care sunt "gata sa sacrifice relatiile ruso-americane", la doua zile dupa summitul de la Helsinki cu omologul sau american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters. "Vedem ca in SUA exista forte care sunt gata sa sacrifice fara ezitare relatiile…

- Forțele speciale afgane și americane au reușit sa elibereze o provincie controlata de 4 ani de trupele Statului Islamic. Luptele din Nangarhar au durat aproape 4 luni și au facut multe victime de ambele parți.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat marti ca exista "o prezenta aproape permanenta" a navelor aliate in Marea Neagra, iar Romania, care este un important furnizor de securitate, vrea sa arate ca aceasta este o mare deschisa. "Avioanele britanice sunt in sprijinul Fortelor aeriene romane…

- Zece state americane, intre care California, Washington si New Jersey, vor urmari in justitie administratia presedintelui Donald Trump pentru politica sa in domeniul migratiei dupa separarea miilor de familii intrate ilegal pe teritoriul SUA, a anuntat joi procurorul general al statului Washington,…

- Armata americana a informat joi ca a desfasurat o lovitura avand ca tinta un sef jihadist in provincia Kunar din Afganistan, unde s-ar ascunde liderul taliban pakistanez Maulana Fazlullah, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Fortele americane au efectuat o lovitura antiterorista la 13 iunie in…