Escrocherii electorale cu ajutorul inteligenței artificiale Securitatea datelor este un subiect care va preocupa cetațenii și experții cibernetici pe tot restul acestui an electoral. Inteligența artificiala va avea un impact semnificativ asupra modului in care „actorii rai” iși pot concentra atacurile, facilitand realizarea de escrocherii extrem de realiste. In 2022, e-mailurile rau intenționate, care au vizat votanții din comitatul Pennsylvania, au crescut in preajma alegerilor din 17 mai, cu peste 546%, doar in șase luni. Exista o mare probabilitate ca cetațeanul obișnuit sa fie ținta unei escrocherii și mai realiste in acest sezon electoral. Tipuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

