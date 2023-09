In 2013, cand am vazut spectacolul „Yentl” la Teatrul Evreiesc de Stat, nu-i cunoșteam decat numele de pe afiș. M-am bucurat atunci cand la Gala Premiilor UNITER i-am deslușit și chipul. Ani mai tarziu l-am cunoscut alaturi de familia sa frumoasa, cu fiicele sale mici, pe care le ținea in brațe. Timpul a trecut și acum copilele abia daca ii mai incap in imbrațișare, iar regizorul Erwin Șimșensohn este Directorul General al Teatrului de Stat Constanța, instituție care, in mandatul sau, a devenit un adevarat magnet cultural. Am vorbit pe indelete in acest interviu despre inceputurile sale artistice,…