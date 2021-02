Eroul enervant al mileniului III: miliardarul. „Dacă nu eram atât de bogat, aș fi putut fi un om extraordinar” De ce nu prea avem personaje memorabile printre eroii principali ai epocii noastre, miliardarii? Muzica tinerilor e despre cați bani ai, toți saracii se dau bogați, nici nu mai știi sa canți ceva fara o lauda scurta adusa zeului Gucci.Cand eram adolescent, idolii erau staruri din film, din muzica etc. Acum starurile de prim rang sunt mai curand Zuckerberg, Gates, Musk sau Kardashian, in esența oameni care iși prezinta afacerile in diverse modalitați. Au fost epoci cand politicienii au dominat imaginația publica, generali, dictatori etc. Noi suntem o epoca a miliardarilor, de carton sau doar indecent… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

