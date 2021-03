Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat ca Moscova este gata sa taie relațiile cu Uniunea Europeana daca statele blocului comunitar impun sancțiuni economice dure regimului de la Kremlin. Declarația ministrului Lavrov este dintr-un interviu publicat pe site-ul ministerului și citat de Reuters.…

- Poliția turca a arestat marți peste 170 de persoane care au luat parte la noi proteste studențești care nu dau niciun semn ca s-ar opri, în ciuda represiunii tot mai brutale a autoritaților, potrivit AFP.Un total de 104 persoane au fost arestate la Istanbul și 69 la Ankara, a declarat…

- Turcia și Grecia au reluat luni discuțiile bilaterale menite sa gaseasca o soluție pentru neînțelegerile istorice legate de delimitarea platformei continentale dupa o pauza de cinci ani care a culminat cu tensiunile din estul Mediteranei de anul trecut, relateaza Reuters.Cele doua țari…

- Deranjati de evolutiile presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, europenii au pus conditii joi, 21 ianuarie, emisarului acestuia, Mevlüt Cavusoglu, pentru o normalizare a relatiilor cu Turcia si îi vor comunica refuzul lor de a sterge cu buretele actiunile "agresive" ale Ankarei.…

- Turcia este gata sa îsi normalizeze relatiile cu Franta în pofida tensiunilor puternice existente între cele doua tari pe mai multe dosare, a declarat joi, la Lisabona, ministrul turc de externe Mevlüt Cavusoglu, informeaza AFP, preluata de Agerpres."Daca Franta este…

- Uniunea Europeana a denuntat vineri condamnarea in contumacie la o pedeapsa grea cu inchisoarea a jurnalistului turc Can Dundar si atentionat Ankara asupra consecintelor "evolutiei negative" a situatiei drepturilor omului pentru relatiile bilaterale, relateaza AFP. Aflat in exil in Germania, Can Dundar,…

- Reputatul jurnalist turc de opozitie Can Dundar, refugiat în Germania, a fost condamnat miercuri la peste 27 de ani de închisoare, pentru sprijin acordat unei organizatii teroriste si pentru spionaj, informeaza AFP, citata de Agerpres. Tribunalul de la Istanbul l-a declarat pe Dundar,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, miercuri, ca intentioneaza sa discute cu viitorul presedinte american, Joseph Biden, pentru depasirea disensiunilor dintre Ankara si Washington, anunța MEDIAFAX. Relatiile dintre Statele Unite si Turcia sunt afectate de achizitionarea…