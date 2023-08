Stiri pe aceeasi tema

- INCREDIBIL… Polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Banca, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au reținut un barbat, in varsta de 31 de ani, din comuna Roșiești, banuit de comiterea unei infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice. Barbatul este suspectat ca la data de 23 iulie,…

- Oamenii legii i-a verificat actele și au aflat ca șoferul iși are domiciliul in celalalt capat al țarii, in județul Teleorman. Intrucat dadea semne de… oboseala, a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a relevat ca se urcase baut la volan. Valoarea reieșita a fost de 0,44 mg/l alcool pur…

- INCONSTIENT…Un sofer vitezoman, care rula cu 101 km/h in localitate, nu a oprit la semnalele politistilor pentru ca era baut. A fugit cu masina de politie pe urmele sale, apoi si-a abandonat autoturismul, sperand sa isi piarda urma, dar intr-un final a fost prins. Oamenii legii l-au surprins cu pistolul…

- PERICOL PE DRUMURILE PUBLICE… Un sofer beat praf din comuna Epureni le-a dat de lucru politistilor vasluieni. Barbatul era atat de beat, incat nici macar nu a putut sa sufle in etilotest. Acesta a fost condus la o unitate medicala de Murgeni, pentru a-i fi recoltate probe biologice. Politistii vasluieni…

- INCONȘTIENȚI… Cele mai recente date ale Inspectoratului General al Poliției Romane arata ca tot mai mulți romani se urca la volan fara sa aiba și permis de conducere. Județul Vaslui nu avea cum sa faca nota discordanta de la aceasta statistica, dovada ultimele controale ale polițiștilor de la Rutiera,…

- GHINION… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița fac cercetari cu privire la un barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova care a fost depistat conducand un autoturism, deși nu avea acest drept. In ziua de 4 iunie a.c., in jurul orei 13.30, in Punctul de Trecere…

- Un sofer din Neamt s-a crezut la raliu pe un drum national, dar a fost depistat si oprit la timp de catre politisti. Circula cu viteza mare si i s-a intocmit dosar penal pentru ca era beat pulbere la volan. Ieri seara, 12 mai 2023, in jurul orei 20.30, politistii din cadrul Serviciului Rutier au […]…

- ORA NEAGRA… Un accident rutier a avut loc, sambata dimineața, pe DN1, la Hula Bradului, in județul Sibiu. Doua mașini care circulau din sensuri opuse au intrat in coliziune, iar in urma impactului o femeie și fetița ei au fost ranite și transportate la spital. Unul dintre șoferi era baut. Acesta este…