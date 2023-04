Stiri pe aceeasi tema

- CUVANT INAINTE… „Profesorul”, așa cum este supranumit de comunitatea preoților din județ, parintele Razvan Acostioaiei de la Biserca Sf. Dumitru din Barlad ne vorbește despre cuvantul lui Dumnezeu cel viu și ziditor din Sfanta Scriptura. Acesta il asemuiește ca fiind prescura ingerilor și medicamentul…

- Targul de Paști de la Suceava este o atracție turistica. Va fi deschis pana la 14 aprilie a.c., pe Esplanada Casei de Cultura și va aduna zeci de meșteșugari și producatori din Bucovina. Centrul Sucevei este animat, anul acesta, din data de 6 aprilie a.c., pana la 14 aprlie a.c., de tarabele meșterilor…

- Vremea superba de primavara, parcurile și aleile inflorite și, nu in ultimul rand, deschiderea Targului de Paști au constituit atracții irezistibile pentru mii de timișoreni care au ieșit din case. Cele mai aglomerate zone sunt duminica dupa-amiaza malurile Begai, parcurile centrale, Piața Operei și,…

- Vremea iși face de cap, in acest weekend, cand Romania va fi lovita de un aer tropical din Nordul Africii. Temperaturile vor ajunge la 25 de grade. Temperaturile vor atinge și 25 de grade, in acest weekend, in Moldova și Muntenia, insa de luni aerul tropical din nordul Africii va fi inlocuit treptat…

- Meteorologii estimeaza ca, pana in 17 aprilie, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada sau usor mai ridicate. Cantitatile de precipitatii vor fi excedentare intr-o singura saptamana din patru, relateaza Mediafax.Saptamana 20 - 27 martieValorile termice vor fi mai ridicate…

- Poveste de viata cum nu s-a mai auzit… DIN DRAGOSTE…A fost mireasa in capot si in camasa de noapte, intr-un salon al Spitalului din Husi, cu primarul si secretarul veniti sa oficieze direct in maternitate cununia civila, dar a fost cea mai fericita, pentru ca era luata in casatorie de barbatul pe care…

- Cele 9 babe de martie reprezinta o frumoasa tradiție populara a romanilor, iar ele se aleg in perioada 1-9 martie. Se spune ca așa cum este vremea in ziua pe care ți-o alegi, așa iți va merge tot anul. Respectiv, daca este soare și frumos, vei avea un an bun, iar daca ploua și este frig, vei intalni…

- Cu ce se ocupa iubita lui Gabi Badalau, in afara de a fi… iubita lui Gabi Badalau. Bianca Dragușanu nu mai suporta sa i se spuna ca este o femeie intreținuta și a clarificat faptul ca iși caștiga singura banii. Poate nu toți, dar mare parte! Bianca Dragușanu se lauda ca are mulți bani și ca este mandra…