Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema din statul american Alabama considera ca embrionii conservati prin congelare sunt "copii", o decizie aspru criticata marti de comunitatea medicala americana si de Casa Alba, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Aceasta hotarare judecatoreasca, pronuntata vinerea trecuta, ar putea avea…

- Donald Trump vrea „imunitate totala” pentru presedintii Statelor Unite, in contextul in care o Curte de Apel de la Washington ii examineaza cererea de imunitate fata de urmariri penale prin care este acuzat ca a incercat sa rastoarne in mod ilegal rezultatul alegerilor din 2020. ”Un presedinte al Statelor…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a convenit vinerea trecuta sa examineze cazul ineligibilitatii lui Donald Trump cu privire la o decizie a statului Colorado care l-ar impiedica pe fostul presedinte sa apara pe buletinele de vot din acest stat, informeaza AFP, citata de Agerpres. Implicandu-se direct…

- Curtea Suprema din Michigan a emis miercuri o hotarare care respinge cererea de descalificare a fostului președinte american Donald Trump pentru candidatura la Casa Alba in alegerile prezidențiale din 2024. Hotararea vine in contrast cu decizia recenta a Curții Supreme din Colorado, care l-a descalificat…

- Fostul președinte Donald Trump este descalificat pentru funcția de președinte al SUA și nu poate aparea pe buletinul de vot pentru alegerile primare din Colorado din cauza rolului in atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, a decis marți instanța suprema a statului, potrivit Reuters.Decizia…

