E.ON lansează obligațiuni verzi în valoare de 1,5 miliarde de euro în primele zile din 2024 Grupul E.ON anunta ca emite obligatiuni verzi de 1,5 miliarde de euro, in primele zile din 2024. Obligatiunile verzi vor fi folosite pentru prefinantarea proiectelor sustenabile si pentru impulsionarea tranzitiei energetice. ”E.ON a emis cu succes, in primele zile ale anului 2024, doua transe de obligatiuni cu un volum combinat de 1,5 miliarde de euro, dupa cum urmeaza: obligatiuni de 750 de milioane de euro cu scadenta in ianuarie 2031 si cupon de 3,375%; obligatiuni verzi de 750 de milioane de euro cu scadenta in ianuarie 2036 si cupon de 3,750%”, anunta grupul, potrivit news.ro. Tranzactia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

