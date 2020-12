Enigma dispariției totemului din deșertul Utah a fost elucidată: patru bărbați l-au demontat și l-au cărat cu o roabă (VIDEO) Circumstantele in care un misterios obelisc metalic a aparut in desertul Utah nu sunt deocamdata clare, insa recenta sa disparitie pare sa fi fost elucidata, iar extraterestrii nu au nimic de-a face cu aceasta, relateaza miercuri AFP, preluat de Agerpres. Imaginile postate on-line au generat la fel de multe controverse, in contextul in care autorii […] The post Enigma dispariției totemului din deșertul Utah a fost elucidata: patru barbați l-au demontat și l-au carat cu o roaba (VIDEO) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

