- Cirstoiu a povestit ca Primaria nu a asigurat in niciun fel plata utilitatilor spitalului, cu toaleteaza pomii, nu face nimic pe spatiile Primariei care deservesc spitalul, nu a strans nici macar zapada. „Cel putin la Spitalul Universitar nu am simtit prezenta domnului primar. Ba, mai mult, cred ca…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, vine cu replici dure pentru Catalin Cirstoiu, dupa ce medicul susținut de PSD și PNL la Primaria Capitalei a declarat ca este mai „mult mai șarmant” decat Piedone. „Nici frumos pana la douazeci de ani n-am fost, nici cuminte pana la treizeci și nici…

- Xpeng, un jucator proeminent din industrie, a dezvaluit planurile de a lansa o marca mai accesibila. Gigantul chinez al EV-urilor va introduce o marca cu prețuri accesibile ca raspuns la dinamica pieței, acest anunț vine pe fondul escaladarii razboaielor prețurilor și al intensificarii concurenței in…

- Președintele rus Vladimir Putin a pronunțat duminica seara numele fostului dizident Alexei Navalnii pentru prima data in ultimii 11 ani, in timpul discursului in urma procesului electoral in care a fost validat pentru inca șase ani la Kremlin. „In ceea ce il privește pe dl. Navalnii. Da, a decedat.…

- O disputa acerba a izbucnit, in mediul online, intre Marian Godina și Adrian Cioroianu, generand valuri de reacții din partea comunitații virtuale. Totul a pornit de la o postare a jurnalistei Emilia Șercan, care a ridicat problema temperaturii scazute din interiorul Bibliotecii Naționale.

- Un barbat care se plimba cu o trotineta electrica a plonjat cu fața intr-un asfalt proaspat turnat, in Lugoj. Incidentul a avut loc pe strada 20 Decembrie din Lugoj, dupa ce omul a ignorat un semn de circulație, care indica faptul ca trebuie sa ocoleasca zona. Momentul a fost inregistrat de camerele…

- Marcel Ciolacu i-a lansat liderului maghiar „o provocare”, mai exact sa puna pe listele PSD membri ai UDMR, cu condiția ca formațiunea maghiara sa faca același lucru in județele in care populația este majoritar maghiara. Liderul PSD i-a lansat președintelui formațiunii maghiare „o provocare”. „Eu…

- Primarul comunei Dobrești, Florin Copos și Danuț Marius Sferle, patronul caselor de schimb SferleLeu, au avut o altercație chiar in toaleta unui restaurant. Primarul este acuzat ca l-a batut pe patronu, insa edilul neaga: „El mi-a rupt un deget”, informeaza Bihon.ro. Danuț Marius Sferle, patronul caselor…