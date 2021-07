Stiri pe aceeasi tema

- Perechea Mihaela Buzarnescu/Fanny Stollar (Romania/Ungaria) a castigat, sambata, proba de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 de la Budapesta. Buzarnescu si Stollar au invins in finala echipa Aliona Bolsova Zadoinov (Spania) / Tamara Korpatsch (Germania), scor 6-4, 6-4, intr-o ora si 16…

- ​Cuplul Mihaela Buzarnescu/Fanny Stollar (România/Ungaria) a câstigat, sâmbata, proba de dublu din cadrul turneului de categorie "WTA 250" de la Budapesta.În finala, Buzarnescu si Stollar au învins echipa Aliona Bolsova Zadoinov / Tamara Korpatsch (Spania…

- Perechea romano-maghiara Mihaela Buzarnescu/Fanny Stollar s-a calificat, vineri, in finala probei de dublu in cadrul WTA de la Budapesta, dupa ce semifinala a fost anulata in urma retragerii echipei Irina Bara/Sara Errani din competiție.In finala, Buzarnescu si Stollar vor infrunta perechea Aliona Bolsova…

- Jucatoarea dinamovista Mihaela Buzarnescu s-a calificat in finala de dublu a WTA “Hungarian Grand Prix”, Budapesta 2021, unde face pereche cu Fanny Stollar (Ungaria). Buzarnescu si Stollar au beneficiat in semifinale de retragerea perechii Irina Bara (Romania) / Sara Errani (Italia). Miki…

- Perechea formata din Mihaela Buzarnescu și Fanny Stollar (Ungaria) s-a calificat, vineri, în finala probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Budapesta.În semifinale, Buzarnescu si Stollar au beneficiat de retragerea echipei Irina Bara / Sara Errani (România / Italia).În…

- Perechea romano-maghiara Mihaela Buzarnescu/Fanny Stollar s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Budapesta (WTA). Cele doua sportive au trecut cu scorul de 6-2, 7-5 de cuplul maghiar Anna Bondar/Dalma Galfi. Buzarnescu, jucatoare care a obtinut…

- Perechea Mihaela Buzarnescu/Fanny Stollar (România/Ungaria) s-a calificat, luni, în turul doi al probei de dublu din cadrul turneului de la Budapesta.În primul tur, Mihaela și Fanny au învins echipa Jamie Loeb/Panna Udvardy (SUA/Ungaria), scor 6-4, 6-3. Meciul a durat o ora…

- Andreea Prisacariu (21 de ani / 496 WTA, foto stanga) a caștigat alaturi de rusoaica Valentina Ivakhnenko titlul la dublu la competiția ITF La Bisbal D’Emporda din Spania, turneu cu premii totale de 60.000 de dolari. Romanca și partenera sa au surclasat in finala cuplul Mona Barthel (Germania)/ Mandy…