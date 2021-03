Stiri pe aceeasi tema

- Clienții Tesla Inc iși pot cumpara acum vehiculele electrice cu bitcoin, a declarat, Elon Musk, șeful companiei, marcand un pas semnificativ inainte pentru utilizarea criptomonedelor in comerț. Opțiunea va fi disponibila in afara Statelor Unite la sfarșitul acestui an, potrivit companiei. Producatorul…

- Francezii de la Renault, care deține și marca Dacia, estimeaza ca vanzarile sale de mașini complet electrice și hibride se vor dubla in 2021 fața de un an mai devreme, in condițiile in care caștigare unui loc in fața cursei de electrificare a automobilelor devine acerba. Companiile auto se lupta sa…

- Producatorul american de motociclete si vehicule pentru teren accidentat Polaris Inc a prezentat luni planurile de lansare a primului sau vehicul electric, in vederea imbunatatirii pozitiei companiei pe piata masinilor electrice. Polaris a informat ca modelul Ranger, dezvoltat in parteneriat cu Zero…

- Grupul farmaceutic britanic AstraZeneca Plc si-a vandut participatia de 7,7% detinuta la Moderna Inc cu mai mult de un miliard de dolari, dupa ce actiunile companiei americane din domeniul biotehnologiei au urcat in urma comercializarii cu succes a vaccinului sau COVID-19, a anuntat luni publicatia…

- Lidl a anunțat luni ca va inaugura pe 18 februarie prima unitate cu acoperiș verde din Ploiești, aceasta fiind a 12-a de acest tip din portofoliul companiei. In plus, noua unitate dispune de o stație de incarcare pentru automobilele electrice. Noul magazin are o suprafața de vanzare de peste 1.300 mp…

- Vanzarile de automobile electrice și hibride in Uniunea Europeana s-au triplat anul trecut, depașind pragul de un milion de unitați și fiind responsabile pentru mai mult de 10% din numarul total de vehicule vandute, arata datele publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Creșterea…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca programul Rabla ar putea suferi modificari anul acesta. Conform oficialului din Guvernul Cițu, ar dori ca acest program sa vina cu masuri alternative și sa dea posibilitatea de a cumpara și alte mijloace de transport, nepoluante, cum ar fi trotinetele…

- Președintele Belarus, Aleksandr Lukașenko, a declarat ca pandemia de coronavirus este o pedeapsa divina impotriva oamenilor fiindca nu au respect fața de natura. „Dumnezeu, probabil, ne-a pedepsit cu acest coronavirus pentru comportamentul nostru lipsit de respect fata de natura. Daca nu vom avea o…