- Grupul italian de utilitati Enel SpA analizeaza noi vanzari de active din afara Italiei, in ideea de a-si reduce datoriile de 70 de miliarde de euro si a putea finanta noi investitii, au dezvaluit pentru Bloomberg mai mult surse din apropierea acestui dosar. Planul ar putea include vanzarea de participatii…

- Enel SpA analizeaza noi vanzari de active din afara Italiei, in ideea de a-si reduce datoriile de 70 de miliarde de euro si a putea finanta noi investitii, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

- Enel SpA a incheiat un acord cu firma algeriana de stat Sonatrach, conform caruia compania italiana de utilitati va plati mai mult pentru gazele naturale, in urma majorarii preturilor pe plan global in acest an, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia ar putea recolta in acest an o cantitate record de 100 de milioane de tone de grau, potrivit firmei de consultanta SovEcon, insa graul se acumuleaza in silozurile locale deoarece Rusia are probleme in a exporta mari cantitati de cereale, transmite Bloomberg. Precizam ca Guvernul de la Kiev…

- Banca Centrala Europeana va trebui sa continue lupta contra inflatiei deoarece incetinirea economiei in zona euro nu este suficienta pentru a reduce preturile de consum, a afirmat luni Luis de Guindos, vicepresedintele BCE, transmite Bloomberg, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Natural gas prices fell for a third day as the European Union pushes ahead with its market intervention to ease the worst energy crisis in decades, according to Bloomberg. Benchmark prices dropped as much as 4.8% to a seven-week low. European Commission President Ursula von der Leyen will present a…

- Anuntul facut de Robert Tsao, fondator al United Microelectronics Corp (UMC), un important producator de microcipuri, vine pe fondul activitatii militare in crestere intre Taiwan si China. Ministerul Apararii din Taiwan a anuntat joi ca soldatii sai au doborat o drona chineza din apropierea insulelor…

- Prețurile record la gaze in Europa au alimentat criza regionala a ingrașamintelor, transmite Bloomberg. Potrivit publicației, in prezent Europa și-a pierdut deja aproximativ jumatate din capacitatea sa de producție de amoniac. In plus, compania norvegiana Yara a spus ca, din cauza creșterii prețurilor…