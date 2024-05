Stiri pe aceeasi tema

- Codrea Irina Rita, eleva in clasa a VII-a A la Școala Gimnaziala Singidava Cugir, a obținut Premiul al II-lea la etapa naționala a Olimpiadei de Religie, Cultul Greco-Catolic, care s-a desfașurat intre 9-12 mai 2024, la Snagov, județul Ilfov. „Cu ajutorul lui Dumnezeu și a mentorilor sai: prof. Daniela…

- Cora Alexandra, de la Colegiul Național ”David Prodan” din Cugir, rezultat deosebit la olimpiada de limba italiana: Eleva a caștigat mențiune speciala, la etapa naționala Cora Alexandra, de la Colegiul Național ”David Prodan” din Cugir, rezultat deosebit la olimpiada de limba italiana: Eleva a caștigat…

- Ioana Vasiu este eleva in clasa a VII-a, la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Alba Iulia. La faza județeana a Olimpiadei de Cultura și Spiritualitate Romaneasca a obținut locul I și s-a calificat la etapa naționala. „Felicitari elevei VASIU IOANA din clasa a VII-a D de la Școala Gimnaziala “Mihai…

- Carjean Ana Teodora este eleva in clasa a V-a la Școala Gimnaziala „Singidava” Cugir, iar sub coordonarea profesoarelor Nicoleta Vasuți și Daniela Pascal, la etapa județeana a Olimpiadei Interdisciplinare Cultura și Spiritualitate Romaneasca (Limba și Literatura Romana și Religie), eleva s-a clasat…

- Lațiu Sara Flavia, eleva in clasa a V-a la Școala Gimnaziala „Singidava” Cugir, sub coordonarea doamnei prof. Avram Maria, a obținut locul II la etapa județeana a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – Șah. Eleva va reprezenta județul Alba la etapa naționala a compețiției care va avea loc in perioada…

- Sambata, 20 aprilie 2024, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, 115 elevi de la unitațile școlare din județul Dambovița au participat la etapa județeana a Olimpiadei Interdisciplinare „Cultura și spiritualitate romaneasca” (Limba și Literatura Romana și Religie),…

- Codrea Irina Rita din clasa a VII-a A este o eleva cu care Școala Gimnaziala „Singidava” din Cugir se mandrește. Ea a reușit performanța unui nou premiu I, la etapa județeana (100 de puncte) și calificare la etapa naționala a Olimpiadei de Religie (Cultul Greco-Catolic) care se va desfașura intre 8-12…

- O eleva de la Școala Gimnaziala ,,Axente Sever” Aiud, premiul I la Olimpiada Naționala de Limba și Literatura Romana, faza județeana și calificare la etapa naționala O eleva de la Școala Gimnaziala ,,Axente Sever” Aiud, premiul I la Olimpiada Naționala de Limba și Literatura Romana, faza județeana și…