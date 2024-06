Țara cu cele mai multe castele pe metru pătrat din Europa. Vezi ce nu trebuie să ratezi dacă o vizitezi Aflat in sud-vestul insulei Marea Britanie, Țara Galilor este una dintre cele patru națiuni care formeaza Regatul Unit. Vecinatatea sa cu Anglia la est, Canalul Bristol la sud, Marea Irlandei la nord și Canalul St. George la vest ii confera o granița maritima spectaculoasa și agitata intre Țara Galilor și Irlanda. Aceasta poziționare geografica ii ofera o frumusețe naturala remarcabila, caracterizata de linii de coasta stancoase, vai verzi, munți mareți și peisaje rurale pitorești, care se imbina armonios cu zonele urbane vibrante, potrivit ProTV. Cardiff: Inima Culturala a Țarii Galilor Capitala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Google a anunțat oficial Pixel 8a, un telefon despre care știam deja cam totul din diversele „leak-uri” din ultimele cateva saptamani. Pentru prima data dupa mulți ani in care seria „a” din gama Pixel chiar era semnificativ inferioara modelelor Pixel „standard”, de data aceasta nu lipsește mai nimic.…

- Anul filmelor de arta de la Muzeul Național de Arta al Romaniei a debutat in luna martie cu proiecția Tițian. Imperiul culorii, eveniment sold out, care a incantat publicul de toate varstele, și continua vineri, 26 aprilie, de la ora 19:00, cu proiecția S

- Camerele de supraveghere l-au surprins pe agresor, fiul unui om de afaceri din Timișoara, in varsta de 33 de ani care, care alerga cu tarnacopul in mana și cu un cuțit ascuns la picior. Surse din ancheta susțin ca intre una dintre victime și agresor exista niște neințelegeri mai vechi. Scenele violente…

- Primaria Municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional ,,Alexandru Marghiloman” – in parteneriat cu Uniunea Artistilor Plastici din Romania si Muzeul National de Arta al Romaniei – sarbatoresc la Buzau 150 de ani de impresionism. „Ion Andreescu, unul dintre cei mai importanți reprezentanți…

- Intr-o zi speciala, in meciul cu numarul 200 pentru Rapid, capitanul Cristi Sapunaru (40 de ani) a suferit un eșec usturator, 1-4 cu CFR Cluj, infrangere care l-a afectat serios. Vineri, Cristi Sapunaru, simbol al Rapidului, a implinit 40 de ani. O zi mai tarziu, experimentatul fundaș central a fost…

- ”Ingerii noștri”, expoziție personala a iconarului Mihai Coman, la Museikon. Simboluri creștine ale calatoriei prin lume Museikon din Alba Iulia va gazdui vineri de la ora 15:00 vernisajul expoziției personale de pictura a iconarului Mihai Coman. Expoziția este intitulata ”Ingerii noștri”, și este un…

- An de an, la data de 21 Martie, celebram Ziua Mondiala a Poeziei. Marcarea festiva a acestei zile a fost decisa in timpul celei de-a 30-a sesiuni a Conferinței Generale UNESCO, susținuta la Paris, in perioada octombrie-noiembrie 1999. Ziua Mondiala a Poeziei este marcata la data de 21 Martie, fiind…

- 21 martie-21 aprilie: „Eminescu-omul”, la Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia. Expoziție de carte și obiecte ce au aparținut lui Mihai Eminescu și Veronicai Micle 21 martie-21 aprilie: „Eminescu-omul”, la Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia. Expoziție de carte…