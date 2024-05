Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Vinatoru revine pe scena „iUmor” cu un moment de stand-up comedy combinat cu balet, iar Catalin Bordea are o reacție neașteptata cand o vede in platou. Nici Cheloo nu a ezitat sa comenteze momentul concurentei.Delia, Cheloo, Cosmin Natanticu și Catalin Bordea aleg, duminica aceasta, de la 20:00,…

- In episodul din aceasta seara Cristi Iacob a fost prezent in fața juraților iUmor și a oferit un numar de excepție. Actorul a intrat in rolul Cetațeanului Turmentat și a reușit sa starneasca hohote de ras cu monologul sau.

- Ediția din aceasta seara a inceput cu un moment de excepție la iUmor! Romica Țociu și Cornel Palade le-au facut o surpriza juraților! Cu cateva zile inainte de 1 Mai, cei doi au adus un gratar pe scena și au prajit mici! Iata cum au rreacționat jurații!

- Chelsea a facut instrucție cu Everton, scor 6-0, in etapa #33 din Premier League. Cole Palmer (21 de ani) continua sa scrie istorie și a bifat un nou record in tricoul lui Chelsea. Venit de la City, Palmer este noul golgheter din Premier League, la egalitate cu Erling Haaland (20 de goluri). Palmer…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a fost protagonistul unor momente de tensionate in Arabia Saudita! Starul echipei Al-Nassr a fost eliminat in meciul cu Al-Hilal din semifinalele Supercupei Arabiei Saudite. Cristiano Ronaldo a fost la un pas sa-l loveasca pe arbitrul partidei. Meciul de pe stadionul…

- Florin Prunea, Helmuth Duckadam, Florin Bratu si Ion Craciunescu sunt juratii iRoast de Victorie, intr-o editie speciala iUmor, dedicata fotbalului romanesc si difuzata la Antena 1 chiar inaintea confruntarii Columbia-Romania, in aceasta seara, de la 20:30.

- Cel de-al șaselea episod al noului sezon iUmor - Alege comedia, difuzat duminica aceasta, de la 20:00, la Antena 1, aduce in fata celor patru jurati, Cosmin Natanticu, Catalin Bordea, Delia si Cheloo, numere inedite de umor și invitați unul și unul.

- Jo și Liviu Teodorescu au pus in scena un moment bollywoodian de excepție la Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 24 februarie 2024. Concurenții au fost o explozie de energie, iar juriul și publicul i-au privit fascinați.