Meteorologii anunța ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii si grindina. Ciclonul care a lovit Europa se apropie de Romania. Gradul de instabilitate atmosferica este in creștere și ca va cuprinde toata țara. Activitatea ciclonica peste Europa Centrala dinspre Marea Mediterana avanseaza catre Romania. Luni se vor inregistra averse, vijelii și grindina doar la munte și izolat in vest, centru și nordul țarii. De marți seara, ne așteptam ca instabilitatea atmosferica sa se generalizeze in vest și sud-vest, iar miercuri și joi va cuprinde toate zonele. Vor fi averse, vant puternic, vijelii și…