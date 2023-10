Enel, amendat cu 52 de milioane de lei pentru că a emis facturi la un preț mai mare decât cel plafonat Enel a fost amendat cu 1% din cifra de afaceri, adica 52 de milioane de lei, pentru ca a facturat consumul clienților la un preț mai mare decat cel stabilit prin lege. 44.000 de consumatori casnici romani au fost afectați direct de calculul defectuos al facturilor. In urma acțiunii de control desfașurate la jumatatea lunii septembrie, comisarii ANPC au constatat urmatoarele aspecte: – facturarea consumului lunar al energiei electrice din luna februarie 2023 nu se realizeaza conform legislației in vigoare, la un preț final al energiei electrice de maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, in cazul in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat cu peste 52 milioane de lei, respectiv 10,4 milioane de euro, operatorul economic Enel Energie, pentru nerespectarea unor prevederi din Ordonanta de Urgenta privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica…

- “Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a sanctionat cu amenda contraventionala in valoare de 52.019.254,19 lei (10.403.850,83 euro), operatorul economic Enel Energie SA, pentru nerespectarea prevederilor art 1, alin 1 (1), lit. a) si b) din OUG 27/2022, privind masurile aplicabile clientilor…

