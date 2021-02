Stiri pe aceeasi tema

- Grupul italian Enel a investit aproximativ 100 de milioane de euro in cea de-a doua faza de constructie a parcului solar Sao Goncalo, cea mai mare instalatie fotovoltaica din America de Sud, punand astfel in functiune inca 133 MW. Enel va investi alte 142 de milioane de dolari in dezvoltarea unei…

- CEC Bank a acordat un credit de 60 de milioane de lei șantierului din Mangalia, operat de constructorul olandez de nave Damen Shipyards, pentru finanțarea operațiunilor curente. Șantierul naval Damen Shipyards din Mangalia este implicat in prezent in zece proiecte de construcții navale, inclusiv…

- Enel Green Power (EGP) a stabilit un nou record in 2020 prin construirea a 3.106 MW de noi capacitați regenerabile in intreaga lume, cu 77 MW mai mult (+ 2,5%) fața de capacitatea regenerabila construita in 2019. „Inca o data, Enel Green Power și-a depașit cu succes propriul record, in ciuda contextului…

- ”Grupul Enel, prin filiala sa Enel Generacion Chile S.A. ("Enel Generacion Chile"), a scos din uz si a incetat operatiunile de la Unitatea I a centralei electrice pe baza de carbune Bocamina, care este situata in regiunea chiliana Coronel. Unitatea I de 128 MW a fost deconectata cu trei ani inainte…

- Enel Green Power Brasil Participacoes Ltda., filiala braziliana de energie regenerabila a Grupului Enel, a inceput constructia a cinci noi centrale de producere a energiei regenerabile, in nord-estul Braziliei, cu o capacitate cumulata de 1,3 GW, investitie de 1,1 miliarde de dolari, potrivit news.ro.…

- Parcurile eoliene Lagoa dos Ventos III (396 MW), Morro do Chapeu Sul II (353 MW), Cumaru (206 MW) si Fontes dos Ventos II (99 MW), precum si centrala solara Sao Goncalo III (256 MW), vor fi sustinute in principal prin contracte de furnizare a energiei electrice pe piata libera din Brazilia. ”Enel Green…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui centru de arsi la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”. Investitia este estimata la 77 de milioane de euro. Ministerul Sanatatii a anuntat, vineri, adoptarea unei HG pentru…

- HIF (Highly Innovative Fuels), un parteneriat incheiat intre Enel Green Power Chile (EGP Chile), sucursala a Enel Chile, compania chiliana de energie AME și compania de stat ENAP [1] , alaturi de companiile internaționale Siemens Energy și Porsche, atinge o noua etapa importanta. Proiectul-pilot inovator…