- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Colaborarea internationala este esentiala in combaterea schimbarilor climatice si a pierderii biodiversitatii, a transmis presedintele Klaus Iohannis, miercuri, in cadrul evenimentului "Actiune transformatoare pentru natura si oameni", organizat…

- Alberto De Paoli, CFO Enel, a participat luni, la lansarea initiativei globale privind ODD apartinand Global Compact CFO Taskforce al ONU din cadrul Global Compact Uniting Business LIVE a ONU, desfasurata pe marginea celei de-a 76-a Adunari Generale a ONU. “Directorii financiari s-au reunit in cadrul…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 86,261 miliarde de lei, la 31 august 2021, in crestere cu 25,85% fata de nivelul existent la 31 august 2020, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul activelor,…

- Actiunile Zoom se prabusesc cu 16% la inceputul sedintei de tranzactionare, in conditiile in care compania a inregistrat primul trimestru cu venituri de peste un sfert de miliard de dolari. Zoom Video Communications a raportat luni un venit net de 317 miliarde de dolari in T2/2021, sau 1,02…

- Renault Group ar trebui sa își atinga obiectivul de reducere cu 2 miliarde euro a costurilor fixe cu un an mai devreme de termen: s-au realizat deja 1,8 miliarde euro, din care 600 milioane euro în primul semestru al anului, comparativ cu 2019, a anunțat grupul. Criza procesoarelor va duce…

- In data de 22 iulie s-a desfașurat o prima acțiune de ecologizare in Crangul Petrești, din cadrul proiectului „Voluntariatul vazut de aproape”. Proiectul este organizat in perioada 01 iunie – 10 octombrie 2021 și este realizat in colaborare cu Consiliul Județean Vrancea și cu sprijinul sponsorilor Coca…

- ”Enel Finance International N.V. (EFI), compania financiara inregistrata in Olanda controlata de Enel S.p.A., a lansat ieri pentru investitorii institutionali din pietele americane si internationale o emisiune de obligatiuni multi-transa asociata obiectivelor de sustenabilitate, in valoare totala de…

- E-Distribuzione, companie a Grupului Enel, si Banca Europeana de Investitii (BEI) au semnat prima transa, de 300 de milioane de euro, a unui imprumut 'asociat obiectivelor de sustenabilitate', in valoare totala de 600 de milioane de euro, Potrivit sursei citate, acesta este primul imprumut…