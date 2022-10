Emoționanta poveste de dragoste a lui André Rieu Violonistul olandez Andre Rieu este celebru la nivel mondial, iar publicul din Romania il adora. Daca nu știați, emoționanta poveste de dragoste a lui Andre Rieu, constituie numai unul dintre elementele de sare și piper ale vieții sale. Pe langa faptul ca este un artist desavarșit, Andre Rieu este și un romantic incurabil. El a povestisit nu demult ca ziua de 14 februarie reprezinta ceva special in inima lui: in romantica zi (14 februarie reprezinta data sarbatorii Sfantului Valentin) a cerut-o in casatorie pe Marjorie, actuala sa soție. Emoționanta poveste de dragoste a lui Andre Rieu Dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul violonist Andre Rieu revine cu un nou concert in Romania. Artistul va concerta pe data de 3 martie 2023, la BT Arena din Cluj-Napoca, alaturi de cea mai mare orchestra privata din lume – Johann Strauss Orchestra. „Salut, prietenii mei din Romania! Abia aștept sa ma intorc in Cluj in luna martie,…

- Andre Rieu vine iar la Cluj, pentru un megaconcert. Celebrul violonist și compozitor care a facut muzica clasica accesibila milioanelor de oameni din intreaga lume și a transformat valsul intr-o senzație internaționala, revine la Cluj in cadrul turneului mondial al anului 2023. Alaturi de orchestra…

- Alaturi de orchestra sa, maestrul Andre Rieu va urca pe scena BT-Arena din Cluj-Napoca, pe 3 martie 2023, iar concertul grandios va fi cu siguranța unul dintre cele mai importante evenimente concertistice ale anului 2023 din Romania. Biletele vor fi puse in vanzare marți, 1 noiembrie 2022, incepand…

- Depeche Mode revine la Bucuresti pe 26 iulie 2023, intr-un concert ce face parte din turneul mondial "Memento Mori", la Arena Nationala, eveniment organizat de Emagic. Biletele pentru publicul general s-au pus in vanzare vineri, la bilete.emagic.ro si in retelele iaBilet.ro si Entertix.ro. Depeche Mode,…

- Celebrul violonist DAVID GARRETT celebreaza viața in cadrul noului sau turneu, „ALIVE”, printr-o serie impresionanta de concerte susținute pe toate continentele. In primele zile ale lunii septembrie, DAVID GARRETT le va oferi fanilor din Romania posibilitatea de se bucura de aceasta experiența concertistica…

- ​​​​​​​Celebrul violonist DAVID GARRETT revine pe scenele din Romania, la inceputul lunii septembrie, pentru doua reprezentații ale concertului fabulos „ALIVE”. Concertele fac parte din cadrul turneului mondial cu același nume și vor avea loc pe 1 septemb

- Celebrul violonist David Garrett revine pe scenele din Romania, la inceputul lunii septembrie, pentru doua reprezentatii ale concertului „Alive”. Concertele fac parte din cadrul turneului mondial cu acelasi nume si vor avea loc pe 1 septembrie, pentru prima data la BTArena din Cluj-Napoca si pe 3…

- Federatia Romana de Gimnastica Ritmica organizeaza la Cluj-Napoca, in luna august, a treia editie a Cupei Mondiale de gimnastica ritmica din Romania, competitie la care urmeaza sa fie prezente cele mai bune sportive din lume, se arata intr-un comunicat al FRGR, remis AGERPRES.Evenimentul are loc in…