Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a promis joi ca va inota in raul Sena, care traverseaza Parisul, ca sa arate ca apa este curata, pe fondul unor ingrijorari legate de Jocurile Olimpice din vara 2024, programate in capitala Franței, elateaza AFP, citata de Agerpres.„Da, voi merge. Dar nu pot sa…

- Franța și Ucraina vor semna, in curand, un acord privind angajamente de securitate, a declarat miercuri ministrul francez de Externe, Stephane Sejourne, potrivit jurnalul.ro. Președintele francez Emmanuel Macron era așteptat sa finalizeze un acord de securitate in Ucraina in aceasta luna, dar a amanat…

- Emmanuel Macron a transmis duminica seara un mesaj de „unitate” in discursul sustinut de Anul Nou, in care s-a referit, printre altele, atat la Jocurile Olimpice de vara care vor fi gazduite de Franta cat si la scrutinul europarlamentar ce se va desfasura in iunie. Presedintele francez promite o „reinarmare”…

- Camelia Toldea, sotul ei si cei trei copii se numara printre miile de imigranti, solicitanti de azil si romi prinsi in evacuarile din suburbia Seine-Saint-Denis, situata in nordul Parisului, care ilustreaza problema persoanelor fara adapost din oras inaintea Jocurilor Olimpice de anul viitor din capitala…