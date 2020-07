Stiri pe aceeasi tema

- Romfilatelia continua seria tematicilor dedicate monarhiei, prin emisiunea de marci postale Uniformele regalitatii romanesti (II), care va intra in circulatie miercuri, 15 iulie 2020, cu ocazia Zilei marcii postale. Toti cei patru Regi ai Romaniei au folosit ca imbracaminte uniforma militara, ca simbol…

- Șoferii de pe mijloacele de transport public ale STB sunt obligați sa poarte uniforme incepand cu data de 1 iulie. Uniformele au costat 3,7 milioane lei, iar majoritatea au fost deja distribuite șoferilor. Hazem Kansou, directorul STB spune ca decizia a fost luata ca urmare a sesizarilor venite de la…

- Romfilatelia a introdus luni in circulatie emisiunea de marci poștale Mihai Eminescu, poet al credinței neamului romanesc.Ambele timbre ale emisiunii au valoarea nominala de 8,50 lei, potrivit basilica.ro. Citește și: Actrița Carmen Tanase: Lucrurile sunt foarte ciudate. Urmeaza ceva…

- Romfilatelia introduce in circulatie, luni, 15 iunie, emisiunea de marci postale "Mihai Eminescu, poet al credintei neamului romanesc". Potrivit unui comunicat al Romfilatelia, transmis joi AGERPRES, ambele timbre ale emisiunii au valoarea nominala de 8,50 lei. "Pe unul dintre…

- Concurenta de pe locul II in finala „Romanii au talent” a devenit cunoscuta in Romania dupa momentul artistic contestat de unii internauti - o doina de catanie chinezesca interpretata in uniforma militara - care i-a adus biletul spre semifinala. Siena Vuscan este o mica vedeta in China, tara in care…

- Romfilatelia introduce in circulatie joi, 4 iunie, emisiunea de marci postale "Centenarul Tratatului de la Trianon", pentru a aniversa 100 de ani de la recunoasterea internationala a Marii Uniri. Potrivit unui comunicat al Romfilatelia, transmis miercuri AGERPRES, pe timbrul emisiunii, cu valoarea nominala…

- Emisiunea de marci postale "Aeromfila 2020" va fi disponibila, de joi, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online romfilatelia.ro/store/. Emisiunea filatelica este dedicata infiintarii, la 23 aprilie 1920, la initiativa lui Nicolae…