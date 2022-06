Stiri pe aceeasi tema

- Neptun și Uranus sunt atat de asemanatoare incat oamenii de știința se refera uneori la aceste planete indepartate și inghețate ca fiind gemene planetare. Dar acești giganți au o mare diferența: culoarea lor, potrivit CNN. Noile observații ale telescoapelor spațiale și terestre au dezvaluit ce se afla…

- Fosile dezgropate in China ce au apartinut unui stramos al girafei moderne ofera informatii despre evolutia timpurie a acestui mamifer dotat cu un gat foarte lung, a carui functionalitate nu era doar aceea de a ajunge la frunzisul de la inaltime, ci si de a-i servi in luptele dintre masculi pentru cucerirea…

- Dupa infecția cu Covid-19, unele persoane manifesta un ”dezgust” fața de cafea. Cercetatorii britanici au incercat sa ințeleaga care este originea acestei parosmii – tulburare olfactiva care consta in percepția falsa a unui miros. Infecția de Covid-19 a provocat in cazul unor pacienți anosmie (pierderea…

- Copiii veniți pe lume in perioada pandemiei au un numar mai mic de anticorpi, iar post-pandemie se observa o explozie a bolilor infecțioase, subliniaza statnews, citat de revista Nature. ”Copiii nascuți in al doilea an al pandemiei au mai puțini anticorpi pentru o serie de virusuri respiratorii comune,…

- Oamenii de stiinta din Argentina au descoperit o specie necunoscuta de reptila zburatoare gigantica, pe care au botezat-o ”The Dragon of Death” (Dragonul Mortii) si care a trait in urma cu 86 de milioane de ani alaturi de dinozauri, o descoperire ce ofera noi informatii despre acest pradator cu o lungime…

- O echipa de astronomi de la Universitatea din Copenhaga a anuntat descoperirea unui obiect cosmic extrem de indepartat, aflat la 13 miliarde de ani-lumina distanta de Pamant, care ar putea fi cel mai timpuriu precursor cunoscut al unei gauri negre supermasive, conform unui studiu publicat pe 13 aprilie…

- Telescopul spatial Hubble a detectat cea mai indepartata stea observata vreodata. Numita Earendel, lumina sa a calatorit 12,9 miliarde de ani pentru a ajunge la noi, relateaza AFP. Rivalizand cu cele mai mari corpuri ceresti cunoscute, aceasta stea are o masa de cel putin 50 de ori mai mare comparativ…

- Bariera hemato-encefalica protejeaza creierul și il izoleaza de circulația sanguina generala. Aceasta bariera impiedica intrarea moleculelor toxice in sistemul nervos central, dar și unele remedii care ar putea fi utile in tratamentul bolilor neurologice. O echipa de cercetatori se pare ca a gasit o…